Федерер прокомментировал пост Надаля

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, объявивший о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, ответил на высказывание испанца Рафаэля Надаля, поблагодарившего своего соперника за годы соперничества.

"Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я хотел бы, чтобы этот день никогда не наступил… Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всём мире. Я сказал это тебе, когда мы разговаривали, и теперь это написано здесь. Было приятно, но также и огромная честь делить все эти годы с тобой, прожито так много удивительных моментов на корте и за его пределами.

В будущем у нас будет ещё много моментов, которыми мы сможем поделиться вместе, ведь впереди ещё много дел. Мы знаем это. А пока я искренне желаю вам счастья с женой Миркой, детьми, семьёй, и наслаждайтесь тем, что ждёт впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лэйвера", — написал Надаль в социальных сетях.

"Спасибо за приятные слова, Рафа", — ответил швейцарец.