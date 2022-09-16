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Сборная Украины уступила Венгрии в Кубке Дэвиса
Тепер украинская команда сыграет в плей-офф
Сборная Украины проиграла Венгрии в матчевой встрече Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
В четвертом матче Илья Белобородько (747) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (91). Матч длился 1 час и 26 минут.
Украинская команда второй год подряд уступает в первом раунде Первой Мировой группы, где разыгрывается место в Квалификацию финальной части Кубка Дэвиса. В прошлом сезоне наши теннисисты проиграли команде Норвегии.
В марте следующего года украинцы сразятся за право остаться в Первой Мировой группе.
Кубок Дэвиса - The World Cup of Tennis
Первая Мировая группа
Хард (зал)
Четвертый раунд, 16 сентября
Мартон Фучович – Илья Белобородько 6:2, 7:5
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