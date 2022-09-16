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Сборная Украины уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

Теннис
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Тепер украинская команда сыграет в плей-офф

Сборная Украины уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

Новина українською

Сборная Украины проиграла Венгрии в матчевой встрече Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В четвертом матче Илья Белобородько (747) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (91). Матч длился 1 час и 26 минут.

Украинская команда второй год подряд уступает в первом раунде Первой Мировой группы, где разыгрывается место в Квалификацию финальной части Кубка Дэвиса. В прошлом сезоне наши теннисисты проиграли команде Норвегии.

В марте следующего года украинцы сразятся за право остаться в Первой Мировой группе.

Кубок Дэвиса - The World Cup of Tennis

Первая Мировая группа

Хард (зал)

Четвертый раунд, 16 сентября

Мартон Фучович – Илья Белобородько 6:2, 7:5

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В статье: Кубок Дэвиса
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