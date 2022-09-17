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Джокович написал прощальное письмо для Федерера. Фото

Теннис
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Уважение великому теннисисту

Джокович написал прощальное письмо для Федерера. Фото

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович написал пост о швейцарце Роджере Федерере, который недавно объявил о завершении карьеры. Эту публикацию он разместил на своей странице в Instagram.

Роджер трудно представить этот день и выразить все, что мы разделили в этом виде спорта вместе. Более десяти лет невероятных моментов и сражений, о которых следует упомянуть. Твоя карьера задала тон тому, что значит добиваться совершенства и соревноваться честно и уравновешенно. Для меня большая честь знать тебя на корте и за его пределами на еще много лет вперед. Я знаю, что в этой новой главе вас, Мирку, детей, всех ваших близких и поклонников Роджера ждут удивительные вещи. От нашей семьи к вашей, мы желаем вам много радости, здоровья и процветания в будущем. С нетерпением жду возможности отметить ваши достижения и увидеть вас в Лондоне.

Напомним, что ранее Серена Уильямс отреагировала на решение Федерера.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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