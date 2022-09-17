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Надежда Киченок не смогла пройти квалификацию в Сеуле

Теннис
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Победы впереди

Надежда Киченок не смогла пройти квалификацию в Сеуле

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пройти квалификацию турнира WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

Украинка проиграла в первом круге представительнице Греции Валентине Грамматикопулу.

Счет встречи 1-2 (5-7; 7-6; 0-6) в пользу греческой спортсменки.

Далее украинка продолжит выступления в парном разряде в группе с Оксаной Калашниковой.

Напомним, что ранее Джокович написал прощальное письмо Федереру.

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В статье: Надежда Киченок
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