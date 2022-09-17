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Надежда Киченок не смогла пройти квалификацию в Сеуле
Победы впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пройти квалификацию турнира WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).
Украинка проиграла в первом круге представительнице Греции Валентине Грамматикопулу.
Счет встречи 1-2 (5-7; 7-6; 0-6) в пользу греческой спортсменки.
Далее украинка продолжит выступления в парном разряде в группе с Оксаной Калашниковой.
Напомним, что ранее Джокович
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