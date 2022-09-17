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Марта Костюк купила авто для ВСУ

Теннис
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Молодец

Марта Костюк купила авто для ВСУ

Фото: Fox News

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что помогла Вооруженным силам Украины покупкой нового автомобиля. Ее слова цитирует БТУ:

"Это не связано с благотворительным фондом, это было еще до того. Это была моя личная инициатива, я сбросила Леси Цуренко лично свои деньги и так приобрела машину.

Леся больше занимается всеми этими вещами, благотворительными делами, за что ей огромный респект.

Она действительно мало об этом говорит, никто об этом не знает. Не думаю, чтобы она хотела, чтобы многие об этом знали, но ей большое уважение от меня за все, что она делает" – сказала она.

Напомним, что ранее украинка Киченок не прошла квалификацию турнира в Сеуле.

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В статье: Марта Костюк Генштаб ЗСУ
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