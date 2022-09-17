Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк купила авто для ВСУ
Молодец
Фото: Fox News
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что помогла Вооруженным силам Украины покупкой нового автомобиля. Ее слова цитирует БТУ:
"Это не связано с благотворительным фондом, это было еще до того. Это была моя личная инициатива, я сбросила Леси Цуренко лично свои деньги и так приобрела машину.
Леся больше занимается всеми этими вещами, благотворительными делами, за что ей огромный респект.
Она действительно мало об этом говорит, никто об этом не знает. Не думаю, чтобы она хотела, чтобы многие об этом знали, но ей большое уважение от меня за все, что она делает" – сказала она.
Напомним, что ранее украинка Киченок
Популярное сейчас
- Александр Петраков: Зинченко не будет две недели
- Зинченко – самый дорогой игрок Украины. Transfermarkt обновил цены на футболистов
- Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022
- Леся Цуренко отказалась от матча с Еленой Рыбакиной
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО