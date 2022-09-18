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Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья
Украинка прекрасная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша соотечественница позирует на побережье моря, а перед этим украинка провела тренировку на корте. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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