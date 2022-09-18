  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка прекрасная

Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша соотечественница позирует на побережье моря, а перед этим украинка провела тренировку на корте. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья - изображение 1Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья - изображение 2

Напомним, что ранее Марта Костюк купила автомобиль для ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде