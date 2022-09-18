Марта Костюк поделилась невероятным фото с побережья

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша соотечественница позирует на побережье моря, а перед этим украинка провела тренировку на корте. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк купила автомобиль для ВСУ.