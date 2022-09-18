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Ястремская поделилась яркими фото из Франции
Не до тренировок
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проводит время во Франции. Наша соотечественница поделилась со своими поклонниками новыми яркими фото. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марта Костюк
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