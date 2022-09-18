Марта Костюк: На данный момент это мой первый титул и он для Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу, которую она одержала в финале парного турнира WTA 250 в Портороже.

"В первую очередь хочу поблагодарить свою напарницу. В прошлый раз, когда мы играли, я травмировала ногу. Это было на удачу. Также хочу поздравить наших соперниц, вы провели отличный турнир и показали хороший теннис, впереди еще много титулов. Хочу поблагодарить свою маму, своего папу, который уехал сегодня, за поддержку, за то, что вы всегда рядом. Спасибо Яну, который уже тоже ушел с трибуны. Девочки и мальчики, которые подают мячи, спасибо, вы тяжело работаете, но поверьте мне, это вам поможет в будущем. Спасибо судьям, физиотерапевтам, которые помогали, всем, кто сделал это турнир возможным. На данный момент это мой первый титул и он для Украины. Спасибо. Слава Украине."

Напомним, в финале теннисисткам удалось обыграть Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии со счетом 2:0.