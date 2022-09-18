Названы все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса-2022

Сегодня, 18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Таким образом в стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Германия — Канада

Италия — США

Нидерланды — Австралия

Испания — Хорватия

Напомним, что финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Самыми успешными командами на стадии группового этапа стали команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения.