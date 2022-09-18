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Названы все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса-2022
Соревнования продолжатся 22 ноября
фото - twitter.com
Сегодня, 18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Таким образом в стали известны все четвертьфинальные пары турнира.
Германия — Канада
Италия — США
Нидерланды — Австралия
Испания — Хорватия
Напомним, что финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.
Самыми успешными командами на стадии группового этапа стали команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения.
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