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Названы все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса-2022

Теннис
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Соревнования продолжатся 22 ноября

Названы все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса-2022

фото - twitter.com

Новина українською

Сегодня, 18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Таким образом в стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Германия — Канада

Италия — США

Нидерланды — Австралия

Испания — Хорватия

Напомним, что финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Самыми успешными командами на стадии группового этапа стали команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения.

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В статье: Кубок Дэвиса
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