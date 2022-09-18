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WTA. 17-летняя Фрухвиртова вышла в первый финал в карьере – и победила
Чешка уже попала в топ-100 мирового рейтинга
Фото: twitter Mouratoglou Tennis Academy
Ченнаи (WTA), 17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова сегодня сыграла в своем первом финале на уровне WTA. В решающем матче чешка сумела обыграть польку Магду Линетт со счетом 2:1.
Таким образом, Фрухвиртова сумела стать самой юной чемпионкой турнира серии WTA с прошлого года. Среди чешских теннисисток выиграть финал в 17 лет ранее удавалось Николь Вайдишовой в 2006 году.
Фрухвиртова же уже на следующей неделе будет включена в топ-100 мирового рейтинга теннисисток. У Линды также есть младшая сестра – Бренда – которая уже успела выиграть свой первый профессиональный титул. В возрасте 15 лет она победила уже в восьми турнирах ITF, и дебютировала на уровне WTA.
Хард
Линда Фругвиртова (Чехия) – Магда Линетт (Польша)
4:6|6:3|6:4
She came, she conquered and she's just 17 years old!!!— wta (@WTA) September 18, 2022
Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR
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