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WTA. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла в финале в Постороже Синяковой
Третий титул в карьере чешской теннисистки
Фото: SuperSport
Посторож (WTA), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале словенского турнира серии WTA 250. Победу в решающем матче одержала чешка Катерина Синякова.
Для Синяковой эта победа стала первой на одиночных турнирах за последние пять лет, с июля 2017 года. Тогда она в финале Бостада сумела обыграть датчанку Каролину Возняцки.
Для Рыбакиной же сегодняшний финал стал первым с июля 2022, когда она победила на Уимблдоне. До того Елене на протяжении двух лет не удавалось выиграть в финале турнира серии WTA.
Отрытые корты, хард
Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан)
6:7|7:6|6:4
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