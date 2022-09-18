  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла в финале в Постороже Синяковой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла в финале в Постороже Синяковой

Теннис
(1 голосов)

Третий титул в карьере чешской теннисистки

WTA. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла в финале в Постороже Синяковой

Фото: SuperSport

UA-Футбол
Новина українською

Посторож (WTA), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале словенского турнира серии WTA 250. Победу в решающем матче одержала чешка Катерина Синякова.

Для Синяковой эта победа стала первой на одиночных турнирах за последние пять лет, с июля 2017 года. Тогда она в финале Бостада сумела обыграть датчанку Каролину Возняцки.

Для Рыбакиной же сегодняшний финал стал первым с июля 2022, когда она победила на Уимблдоне. До того Елене на протяжении двух лет не удавалось выиграть в финале турнира серии WTA.

Отрытые корты, хард

Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан)

6:7|7:6|6:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катерина Синякова Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде