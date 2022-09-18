WTA. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла в финале в Постороже Синяковой

Посторож (WTA), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале словенского турнира серии WTA 250. Победу в решающем матче одержала чешка Катерина Синякова.

Для Синяковой эта победа стала первой на одиночных турнирах за последние пять лет, с июля 2017 года. Тогда она в финале Бостада сумела обыграть датчанку Каролину Возняцки.

Для Рыбакиной же сегодняшний финал стал первым с июля 2022, когда она победила на Уимблдоне. До того Елене на протяжении двух лет не удавалось выиграть в финале турнира серии WTA.

Отрытые корты, хард

Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан)

6:7|7:6|6:4