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Федерер прилетел на последний турнир в своей карьере
Фанатам будет не хватать Роджера
Getty Images
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Лондон (Британия), где в конце этой недели пройдёт выставочный турнир – Кубок Лэйвера.
Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.
На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".
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