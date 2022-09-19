Федерер прилетел на последний турнир в своей карьере

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Лондон (Британия), где в конце этой недели пройдёт выставочный турнир – Кубок Лэйвера.

Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.

На минувшей неделе 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — "Ролан Гаррос".