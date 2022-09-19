Симона Халеп показала фото после операции

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп показала себя после операции на нос, которую румынка перенесла 12 сентября. По словам спортсменки, ей исправили носовую перегородку, мешающая ей полноценно дышать.

"Мы всегда имеем причину для улыбки. Хорошего понедельника", — написала Халеп в своих соцсетях, прикрепив текст к фото.

Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.