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Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира в Метце

Теннис
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Швейцарец провел отличный матч

Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира в Метце

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В финале квалификации 37-летний Вавринка обыграл представителя Венгрии Жомбора Пироша (160-я ракетка мира).

Стэн Вавринка - Жомбор Пирош 6:7 (4:7), 6:2, 6:0

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Вавринка девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Пироша пять эйсов, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Соперник Вавринки в первом круге Метца определится после распределения квалифаеров по сетке.

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В статье: Стэн Вавринка
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