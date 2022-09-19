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Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира в Метце
Швейцарец провел отличный матч
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
В финале квалификации 37-летний Вавринка обыграл представителя Венгрии Жомбора Пироша (160-я ракетка мира).
Стэн Вавринка - Жомбор Пирош 6:7 (4:7), 6:2, 6:0
Встреча продлилась 1 час 57 минут. Вавринка девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Пироша пять эйсов, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Соперник Вавринки в первом круге Метца определится после распределения квалифаеров по сетке.
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