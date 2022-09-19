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Тренер Федерера: Уход Роджера из тенниса стал для меня облегчением
Легендарный теннисист ушёл из большого спорта
фото - flashscore.com.ua
Пьер Паганини, тренер по физподготовке 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, объяснил, почему считает завершение карьеры швейцарца правильным решением. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит выступление в профессиональном спорте после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце этой недели.
"Я считаю это мудрым решением. Можно уйти из тура, но продолжать любить теннис и играть. Уход Роджера из тенниса для меня облегчение. Не хочется, чтобы он снова получил травму и в дальнейшем столкнулся с физическими проблемами. В элитном спорте нужно уметь тренироваться на пределе, но при этом понимать, как не перестараться.
Главное качество Федерера? Его непосредственность. Таких людей встречаешь раз в жизни. Федерер будет внимателен к любому человеку, и тому будет комфортно. Он честный, искренний и любознательный. Роджер всегда на 100% настоящий", — цитирует Паганини Blick.
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