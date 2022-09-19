Даяна Ястремская пропустит турнир в Таллине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с турнира серии WTA 250 в Таллине. Напомним, что соревнования пройдут с 26 сентября по 2 октября. Также под вопросом ее участие в турнире в Остраве.

"Привет всем, просто короткий апдейт. Я планировала играть в Эстонии и Остраве, но, сделав несколько анализов моего запястья, с которым у меня были проблемы последние 10 дней, я решила вернуться в Одессу и пройти несколько дней лечения у своего врача и посмотреть, как оно будет вести себя дальше.

Я надеюсь, что буду готова к Остраве, но не уверена... Спасибо, я буду держать вас в курсе!"