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Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса впервые с 2005 года
Команда не могла пробиться на эту стадию долгих 17 лет
Фото: sport.ru
18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стало известно, что сборная Нидерландов вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса впервые с 2005 года.
В группе D сборная Нидерландов заняла первое место в квартете со сборными США, Великобритании, Казахстана, обыграв всех соперников. Помимо сборной Нидерландов, ни одного поражения на групповой стадии не потерпела сборная Германии.
Четвертьфинальные пары турнира:
Италия — США
Германия — Канада
Испания — Хорватия
Нидерланды — Австралия
Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.
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