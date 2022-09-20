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Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса впервые с 2005 года

Теннис
(1 голосов)

Команда не могла пробиться на эту стадию долгих 17 лет

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса впервые с 2005 года

Фото: sport.ru

Новина українською

18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стало известно, что сборная Нидерландов вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса впервые с 2005 года.

В группе D сборная Нидерландов заняла первое место в квартете со сборными США, Великобритании, Казахстана, обыграв всех соперников. Помимо сборной Нидерландов, ни одного поражения на групповой стадии не потерпела сборная Германии.

Четвертьфинальные пары турнира:

Италия — США

Германия — Канада

Испания — Хорватия

Нидерланды — Австралия

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

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В статье: Кубок Дэвиса
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