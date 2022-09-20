Новак Джокович приехал на Кубок Лэйвера

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прибыл на Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Соответствующая фотография появилась в официальном "твиттере" турнира.

"Новак Джокович из команды Европы приземлился в Лондоне", — отмечается в подписи к фотографии.

Помимо Джоковича, за команду Европы сыграют Роджер Федерер, для которого этот турнир станет последним в карьере, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.