Надаль получил награду за укрепления положительного имиджа Испании в странах Северной Америки

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира Рафаэль Надаль уже в пятый раз был удостоен престижной награды Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес. Её Надалю лично вручил король Испании Филипп VI.

Данная награда ежегодно присуждается испанцам, которые "выдающимся образом создают и укрепляют положительный имидж Испании в странах Северной Америки".

"Спасибо, Ваше Величество, за то, что удостоили меня своим присутствием, и благодарю всех, кто решил вручить мне эту награду. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном ценностей Испании, всегда оставаясь верным своему балийскому происхождению и Мальорке. Для меня большая честь получить награду, которая имеет сильный исторический подтекст и признаёт мою работу в мире тенниса наряду с моей страстью к спорту", — поделился эмоциями от церемонии Надаль.