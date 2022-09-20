  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль получил награду за укрепления положительного имиджа Испании в странах Северной Америки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль получил награду за укрепления положительного имиджа Испании в странах Северной Америки

Теннис
(1 голосов)

Это не первая награда

Надаль получил награду за укрепления положительного имиджа Испании в странах Северной Америки

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира Рафаэль Надаль уже в пятый раз был удостоен престижной награды Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес. Её Надалю лично вручил король Испании Филипп VI.

Данная награда ежегодно присуждается испанцам, которые "выдающимся образом создают и укрепляют положительный имидж Испании в странах Северной Америки".

"Спасибо, Ваше Величество, за то, что удостоили меня своим присутствием, и благодарю всех, кто решил вручить мне эту награду. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном ценностей Испании, всегда оставаясь верным своему балийскому происхождению и Мальорке. Для меня большая честь получить награду, которая имеет сильный исторический подтекст и признаёт мою работу в мире тенниса наряду с моей страстью к спорту", — поделился эмоциями от церемонии Надаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде