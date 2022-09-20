Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль получил награду за укрепления положительного имиджа Испании в странах Северной Америки
Это не первая награда
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира Рафаэль Надаль уже в пятый раз был удостоен престижной награды Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес. Её Надалю лично вручил король Испании Филипп VI.
Данная награда ежегодно присуждается испанцам, которые "выдающимся образом создают и укрепляют положительный имидж Испании в странах Северной Америки".
"Спасибо, Ваше Величество, за то, что удостоили меня своим присутствием, и благодарю всех, кто решил вручить мне эту награду. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном ценностей Испании, всегда оставаясь верным своему балийскому происхождению и Мальорке. Для меня большая честь получить награду, которая имеет сильный исторический подтекст и признаёт мою работу в мире тенниса наряду с моей страстью к спорту", — поделился эмоциями от церемонии Надаль.
Популярное сейчас
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- УЕФА отстранил россию от участия в Евро-2024
- Командующий ВВС США рассказал, сколько российских истребителей сбили ВСУ во время войны с рф
- Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео