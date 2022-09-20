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Федерер: Я совершенно точно закончил

Теннис
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Швейцарец не будет возобновлять карьеру

Федерер: Я совершенно точно закончил

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Швейцарец Роджер Федерер рассказал вернется ли он в тур в будущем.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом 41-летний Роджер объявил 15 сентября.

"Я совершенно точно закончил. Я это знаю", — приводит слова Федерера Eurosport.uk со ссылкой на эфир американского утреннего шоу Today.

Кубок Лэйвера пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

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В статье: Роджер Федерер
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