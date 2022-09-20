Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года

Восемь месяцев назад Даниилу Калениченко было сообщено о временном отстранении от выступлений на турнирах из-за проваленного допинг-теста на "челленджере" в Братиславе.

В пробе 28-летнего украинца был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол).

Теннисист отрицал намеренное употребление данного вещества, однако ему не удалось установить, как оно попало в его организм. Калениченко согласился с обвинением и получил дисквалификацию сроком 3 года 6 месяцев, начиная с 9 ноября 2021 года. Вернуться на корт украинец сможет 9 мая 2025 года.