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Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года

Теннис
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У него обнаружили запрещенный метаболит

Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года

Фото: БТУ

Новина українською

Восемь месяцев назад Даниилу Калениченко было сообщено о временном отстранении от выступлений на турнирах из-за проваленного допинг-теста на "челленджере" в Братиславе.

В пробе 28-летнего украинца был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол).

Теннисист отрицал намеренное употребление данного вещества, однако ему не удалось установить, как оно попало в его организм. Калениченко согласился с обвинением и получил дисквалификацию сроком 3 года 6 месяцев, начиная с 9 ноября 2021 года. Вернуться на корт украинец сможет 9 мая 2025 года.

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Источник:
БТУ

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