Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса

Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса.

По итогам жеребьёвки, которая сегодня состоялась в Лондоне, сборная Украины попала в список сеяных команд и в матче плей-офф Первой Мировой группы, где сыграет против Ливана.

Матч должен пройти на домашнем для Украины корте 3-4 или 4-5 февраля 2023 года.