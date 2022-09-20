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Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса
Матч пройдет в феврале 2023 года
Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса.
По итогам жеребьёвки, которая сегодня состоялась в Лондоне, сборная Украины попала в список сеяных команд и в матче плей-офф Первой Мировой группы, где сыграет против Ливана.
Матч должен пройти на домашнем для Украины корте 3-4 или 4-5 февраля 2023 года.
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Источник:БТУ
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