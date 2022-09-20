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Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

Матч пройдет в феврале 2023 года

Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса

Новина українською

Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса.

По итогам жеребьёвки, которая сегодня состоялась в Лондоне, сборная Украины попала в список сеяных команд и в матче плей-офф Первой Мировой группы, где сыграет против Ливана.

Матч должен пройти на домашнем для Украины корте 3-4 или 4-5 февраля 2023 года.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
БТУ

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