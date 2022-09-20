Федерер может сыграть в паре с Надалем

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что не сыграет в одиночном разряде на Кубке Лэйвера – 2022.

"Возможно, получится сыграть в паре с Рафой (Надалем). Это было бы исполнением мечты", — приводит слова Федерера SRF.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября.