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Федерер может сыграть в паре с Надалем
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фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что не сыграет в одиночном разряде на Кубке Лэйвера – 2022.
"Возможно, получится сыграть в паре с Рафой (Надалем). Это было бы исполнением мечты", — приводит слова Федерера SRF.
Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября.
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