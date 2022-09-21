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Федерер нарушил правила Кубка Лэйвера

Теннис
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Организаторы турнира позволили это сделать швейцарцу

Федерер нарушил правила Кубка Лэйвера

Getty Images

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер рассказал на пресс-конференции, что попросил у ATP и капитанов команд на Кубке Лэйвера разрешения нарушить правила турнира.

По словам Федерера, ему пошли навстречу и разрешили ограничиться одним матчем, а именно сыграть в парном разряде в пятницу.

При этом в правилах сказано, что каждый теннисист в первые два дня турнира должен сыграть один матч в одиночном разряде и один в парном.

Напомним, ранее 41-летний Роджер Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.

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В статье: Роджер Федерер
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