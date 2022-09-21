Доминик Тим: После травмы я боялся, что у меня сломается запястье

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся из-за травмы. Австрийский теннисист долгое время лечился после операции на запястье.

"У меня главная сложность была с форхендом, безусловно. До травмы я мог бить в полную силу и ничего не думал о проблемах с запястьем. А после травмы я боялся каждого форхенда, боялся, что у меня сломается запястье.

Оно у меня побаливало. Когда я вновь начинал играть, я слышал странные звуки. Это было пугающе! Я частенько ходил к врачу. Но он меня успокоил, сказал, что всё в порядке. Но действительно пугает, когда ты слышишь звук при каждом ударе", — цитирует Тима WeLoveTennis.