Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим: После травмы я боялся, что у меня сломается запястье
Теннисист восстановился от травмы
Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся из-за травмы. Австрийский теннисист долгое время лечился после операции на запястье.
"У меня главная сложность была с форхендом, безусловно. До травмы я мог бить в полную силу и ничего не думал о проблемах с запястьем. А после травмы я боялся каждого форхенда, боялся, что у меня сломается запястье.
Оно у меня побаливало. Когда я вновь начинал играть, я слышал странные звуки. Это было пугающе! Я частенько ходил к врачу. Но он меня успокоил, сказал, что всё в порядке. Но действительно пугает, когда ты слышишь звук при каждом ударе", — цитирует Тима WeLoveTennis.
Популярное сейчас
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- "В Украине создаются полки, чтобы беларусь присоединить к НАТО", - лукашенко сделал ряд сумасшедших заявлений
- "У ВСУ уже нет 50% армии". шойгу выступил вслед за путиным – заявил, что потери рф составили 6 тысяч солдат
- Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео