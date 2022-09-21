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Федерер рассказал, чем займется после завершения карьеры
Роджер нравится работа с людьми
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос, чем будет заниматься после ухода из спорта.
Свой прощальный матч 41-летний Федерер проведёт в парном разряде на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания) послезавтра, 23 сентября.
"Чем займусь? Пока не знаю. Но я не буду призраком. Мы тут говорили с Бьорном Боргом — его не было на Уимблдоне 25 лет. Не думаю, что я буду таким. Теннис дал мне слишком много. Я тут давно, мне нравится видеться с людьми. Хочу сказать болельщикам: вы меня увидите. Не знаю, в каком качестве. Надо подумать об этом ещё какое-то время", — сказал Роджер на пресс-конференции.
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