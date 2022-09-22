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Роджер Федерер сыграет вторым запуском последний свой матч в карьере

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец проведет его завтра, 23 сентября

Роджер Федерер сыграет вторым запуском последний свой матч в карьере

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер, который объявил о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, сыграет свой последний матч завтра, 23 сентября.

Его игра в паре с испанцем Рафаэлем Надалем против американского дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо запланирована вторым запуском вечерней сессии. Матч начнётся около 23:00.

Кубок Лэйвера. Лондон, Великобритания

23 сентября, пятница

Вечерняя сессия. Начало в 21:00

Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия)

Роджер Федерер (Швейцария)/Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Сок (США)/Фрэнсис Тиафо (США)

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В статье: Роджер Федерер
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