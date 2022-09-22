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Роджер Федерер сыграет вторым запуском последний свой матч в карьере
Швейцарец проведет его завтра, 23 сентября
фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер, который объявил о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, сыграет свой последний матч завтра, 23 сентября.
Его игра в паре с испанцем Рафаэлем Надалем против американского дуэта Джек Сок/Фрэнсис Тиафо запланирована вторым запуском вечерней сессии. Матч начнётся около 23:00.
Кубок Лэйвера. Лондон, Великобритания
23 сентября, пятница
Вечерняя сессия. Начало в 21:00
Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия)
Роджер Федерер (Швейцария)/Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Сок (США)/Фрэнсис Тиафо (США)
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