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Федерер назвал свой лучший и худший матч

Теннис
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Швейцарец вспомнил все

Федерер назвал свой лучший и худший матч

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", швейцарец Роджер Федерер рассказал, какой матч считает лучшим для себя и какое поражение стало для него самым обидным.

"Для меня особенным стал финал US Open с Ллейтоном Хьюиттом, где я выиграл со счётом 6:0, 7:6, 6:0. В финалах турниров "Большого шлема" такого обычно не бывает — летаешь в первом сете, теряешься во втором, а потом снова доминируешь в третьем.

Для меня тот матч стал идеальным. Я был на вершине мира. Я был номером один в мире и доказал, что достоин этого, причём в матче с игроком, которого так уважаю.

Самое обидное поражение? Возможно, Уимблдон-2008. Просто потому, что всё так закончилось, в темноте с Рафой. На кону стояло так много всего. Надо было выявить победителя. И ситуация сложилась в его пользу. Моё сердце было разбито", — приводит слова Федерера Eurosport.

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В статье: Роджер Федерер
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