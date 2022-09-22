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Джокович, Надаль, Маррей и Федерер провели совместную тренировку
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Фото: The Denver Channel
Серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера, который стартует 23 сентября. На четверых у них 66 трофеев "Большого шлема".
Все вышеперечисленные теннисисты представят сборную Европы. Помимо них, в команде состоят грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри (запасной).
Отметим, что для Роджера Федерера этот турнир станет последним в карьере.
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