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Маррей назвал сложности, с которыми столкнулся во время тренировки с Федерером

Теннис
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Швейцарец очень громкий

Маррей назвал сложности, с которыми столкнулся во время тренировки с Федерером

Фото: HBW News

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей ответил на вопрос, может ли он вспомнить особые случаи в раздевалке, связанные со швейцарцем Роджером Федерером.

"Наверное, да. Но не знаю, смогу ли я сказать их на камеру или нет. Он очень популярен среди всех других игроков в раздевалке и всегда невероятно дружелюбен. Но он очень, очень громкий! Он много шумит в раздевалке. Смотря матчи, он будет кричать в телевизор, чего, возможно, вы не ожидаете. В общем, да, он был невероятно громким в раздевалке", — приводит слова Энди Маррея Eurosport.

Энди Маррей и Роджер Федерер сыграют на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания)

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В статье: Роджер Федерер Энди Маррей
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