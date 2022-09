Роджер Федерер сыграл в пинг-понг в костюме

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

Спортсмен выложил видео, в котором показано, как он, одетый в костюм, играет в пинг-понг.

"Просто быстрая разминка перед гала", — подписал он видео.

Напомним, 41-летний Роджер Федерер готовится выступить на выставочном турнире под названием Кубок Лейвера, который станет последним турниром для профессионального теннисиста.

just a quick warmup before the gala ???? pic.twitter.com/U4udl8hKV4