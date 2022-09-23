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Роджер Федерер сыграл в пинг-понг в костюме
Просто разминка
Australian Open
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях.
Спортсмен выложил видео, в котором показано, как он, одетый в костюм, играет в пинг-понг.
"Просто быстрая разминка перед гала", — подписал он видео.
Напомним, 41-летний Роджер Федерер готовится выступить на выставочном турнире под названием Кубок Лейвера, который станет последним турниром для профессионального теннисиста.
just a quick warmup before the gala ???? pic.twitter.com/U4udl8hKV4— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022
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