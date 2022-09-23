Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер показал фото со своим тренером
Швейцарец завершает карьеру
фото - flashscore.com.ua
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перепостил у себя в соцсетях пост своего тренера Северина Люти. Тренер выложил стильные снимки с подопечным.
"Братья Блюз", — подписал фотографии Федерер, имея в виду американский фильм 1980 года с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матч тура во Львове, Оболонь будет защищать лидерство в Горишних Плавнях. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Армения – Украина: без права на ошибку
- На Луганщине был ранен российский генерал-майор – командир мотострелковой дивизии
- Федерер нарушил правила Кубка Лэйвера
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти