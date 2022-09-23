Федерер показал фото со своим тренером

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перепостил у себя в соцсетях пост своего тренера Северина Люти. Тренер выложил стильные снимки с подопечным.

"Братья Блюз", — подписал фотографии Федерер, имея в виду американский фильм 1980 года с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши.