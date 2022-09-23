  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер показал фото со своим тренером
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер показал фото со своим тренером

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец завершает карьеру

Федерер показал фото со своим тренером

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перепостил у себя в соцсетях пост своего тренера Северина Люти. Тренер выложил стильные снимки с подопечным.

"Братья Блюз", — подписал фотографии Федерер, имея в виду американский фильм 1980 года с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши.Федерер показал фото со своим тренером - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде