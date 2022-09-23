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Каспер Рууд обыграл Джека Сока в стартовом матче Кубка Дэвиса

Теннис
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Результат был предсказуем

Каспер Рууд обыграл Джека Сока в стартовом матче Кубка Дэвиса

Фото: NU.nl

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Норвежский теннисист Каспер Рууд оказался сильнее представителя США Джека Сока в первый игровой день Кубка Лэйвера. Матч проходил на стадионе О2-Арена. Центральный корт на хардовом покрытии.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут.

Каспер Рууд - Джека Сок 6:4, 5:7, 10:7

Норвежец выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету американского игрока один эйс, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Кубок Лэйвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.

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В статье: Каспер Рууд
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