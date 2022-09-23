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Каспер Рууд обыграл Джека Сока в стартовом матче Кубка Дэвиса
Результат был предсказуем
Фото: NU.nl
Норвежский теннисист Каспер Рууд оказался сильнее представителя США Джека Сока в первый игровой день Кубка Лэйвера. Матч проходил на стадионе О2-Арена. Центральный корт на хардовом покрытии.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут.
Каспер Рууд - Джека Сок 6:4, 5:7, 10:7
Норвежец выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету американского игрока один эйс, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Кубок Лэйвера проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.
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