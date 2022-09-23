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Джокович получил wild-card на турнир в Казахстане

Теннис
(1 голосов)

Сыграет ли серб, пока неизвестно

Джокович получил wild-card на турнир в Казахстане

Фото: Tennis World

Новина українською

Пресс-служба турнира ATP в Астане (Казахстан) назвала имена теннисистов, которые сыграют в мужском одиночном разряде.

Турнир категории ATP-500 пройдёт с 1 по 9 октября.

В списке участников оказались:

Карлос Алькарас, Даниил Медведев (4), Стефанос Циципас (6), Новак Джокович (7), Андрей Рублёв (9), Хуберт Хуркач (10), Янник Синнер (11), Феликс Оже-Альяссим (13), Марин Чилич (16), Диего Шварцман (17), Карен Хачанов (18), Роберто Баутиста-Агут (21), Григор Димитров (23), Гаэль Монфис (32). Станислас Вавринка и Энди Маррей получили уайлд-кард.

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В статье: Новак Джокович
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