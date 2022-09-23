Маррей: Для меня это привилегия быть здесь с Роджером, Рафой и Новаком

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде на Кубке Лэйвера.

"Для меня последние несколько дней были невероятными. Просто быть на корте с этими парнями, сходить с ними поужинать, потусоваться. Особенно сегодня вечером, быть частью такого события будет действительно особенным. Я чувствую себя очень счастливым. Это привилегия для меня — быть здесь с Роджером, Рафой и Новаком и быть частью этого. С нетерпением жду турнира", — приводит слова Маррея Eurosport.

Энди Маррей проведёт свой матч Кубка Лэйвера с представителем Австралии Алексом де Минором.