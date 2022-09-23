Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей: Для меня это привилегия быть здесь с Роджером, Рафой и Новаком
Сегодня Энди сыграет свой первый матч матч
Британский теннисист Энди Маррей рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде на Кубке Лэйвера.
"Для меня последние несколько дней были невероятными. Просто быть на корте с этими парнями, сходить с ними поужинать, потусоваться. Особенно сегодня вечером, быть частью такого события будет действительно особенным. Я чувствую себя очень счастливым. Это привилегия для меня — быть здесь с Роджером, Рафой и Новаком и быть частью этого. С нетерпением жду турнира", — приводит слова Маррея Eurosport.
Энди Маррей проведёт свой матч Кубка Лэйвера с представителем Австралии Алексом де Минором.
Популярное сейчас
- Словакия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Федерер прилетел на последний турнир в своей карьере
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО