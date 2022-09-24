Марта Костюк поделилась с фанатами сексуальными фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Украинка снялась в невероятной фотосессии в Монте-Карло. Соответствующие снимки наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук рассказала о желании возвратиться на Родину.