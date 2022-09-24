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Марта Костюк поделилась с фанатами сексуальными фото
Украинка непревзойденная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Украинка снялась в невероятной фотосессии в Монте-Карло. Соответствующие снимки наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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