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Федерер: Это было идеальное путешествие, я бы повторил еще раз
Прощальные слова легенды
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Легенда мирового тенниса Роджер Федерер поделился своими эмоциями после
"Это был отличный день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Здорово быть здесь! Я получил удовольствие, еще раз завязав шнурки на своей обуви, но сегодня все было в последний раз.
Я почти не испытывал стресса, потому что рядом ребята, а также мои близкие и друзья. Единственное, опасался, что заклинит спину или получу какую-нибудь травму. Но рад, что с этим все было хорошо. А матч получился отличным. Играть вместе с Рафой, быть в одной команде с такими легендами… Мне не хотелось быть наедине после такого матча, последнего для меня, и сейчас я чувствую себя командным игроком.
Это было идеальное путешествие. Я бы повторил еще раз" – сказал он.
Напомним, что ранее Надаль
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