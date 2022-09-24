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Федерер: Это было идеальное путешествие, я бы повторил еще раз

Теннис
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Прощальные слова легенды

Федерер: Это было идеальное путешествие, я бы повторил еще раз

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
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Легенда мирового тенниса Роджер Федерер поделился своими эмоциями после последнего матча в профессиональной карьере. Его слова цитирует пресс-служба Кубка Лейвера:

"Это был отличный день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Здорово быть здесь! Я получил удовольствие, еще раз завязав шнурки на своей обуви, но сегодня все было в последний раз.

Я почти не испытывал стресса, потому что рядом ребята, а также мои близкие и друзья. Единственное, опасался, что заклинит спину или получу какую-нибудь травму. Но рад, что с этим все было хорошо. А матч получился отличным. Играть вместе с Рафой, быть в одной команде с такими легендами… Мне не хотелось быть наедине после такого матча, последнего для меня, и сейчас я чувствую себя командным игроком.

Это было идеальное путешествие. Я бы повторил еще раз" – сказал он.

Напомним, что ранее Надаль отреагировал на завершение карьеры Федерера.

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В статье: Роджер Федерер
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