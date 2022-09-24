Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таллинне

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала имя соперницы в стартовом матче турнира в Таллинне (Эстония).

Ею станет 43-я ракетка мира, американка Барнарда Перра. До этого соперницы трижды встречались между собой, все встречи украинка записала в актив.

Отметим, что турнир пройдет с 26 сентября по 2 октября, а призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Украинка выступит также в парном разряде, ее партнершей станет румынка Елена-Габриэла Русе.