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Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таллинне

Теннис
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Будет не просто

Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таллинне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала имя соперницы в стартовом матче турнира в Таллинне (Эстония).

Ею станет 43-я ракетка мира, американка Барнарда Перра. До этого соперницы трижды встречались между собой, все встречи украинка записала в актив.

Отметим, что турнир пройдет с 26 сентября по 2 октября, а призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Украинка выступит также в парном разряде, ее партнершей станет румынка Елена-Габриэла Русе.

Напомним, что ранее Костюк удивила болельщиков сексуальными фото.

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В статье: Марта Костюк
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