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Надаль снялся с Кубка Лейвера

Теннис
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Матч с Федерером был крайним на турнире

Надаль снялся с Кубка Лейвера

Фото: The North East Affairs

UA-Футбол
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после парного матча на Кубке Лейвера снялся с продолжения соревнований.

После поражения в паре с Роджером Федерером, для которого этот поединок стал последним в профессиональной карьере, Рафа решил также не продолжать выступление.

В составе команды Европы его заменит британец Кэмерон Норри, а вместо Федерера сыграет представитель Италии Маттео Береттини.

Напомним, ранее Федерер расплакался на прощальном интервью.

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В статье: Рафаэль Надаль
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