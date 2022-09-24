Надаль снялся с Кубка Лейвера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после парного матча на Кубке Лейвера снялся с продолжения соревнований.

После поражения в паре с Роджером Федерером, для которого этот поединок стал последним в профессиональной карьере, Рафа решил также не продолжать выступление.

В составе команды Европы его заменит британец Кэмерон Норри, а вместо Федерера сыграет представитель Италии Маттео Береттини.