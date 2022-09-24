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Надаль снялся с Кубка Лейвера
Матч с Федерером был крайним на турнире
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после
После поражения в паре с Роджером Федерером, для которого этот поединок стал последним в профессиональной карьере, Рафа решил также не продолжать выступление.
В составе команды Европы его заменит британец Кэмерон Норри, а вместо Федерера сыграет представитель Италии Маттео Береттини.
Напомним, ранее Федерер
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