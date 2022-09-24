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WTA. Остапенко вышла в финал в Сеуле, после того как Радукану получила травму
Неудачный турнир для британки
Фото: beIN SPORTS
Сеул (WTA), латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал корейского турнира серии WTA 250. Свою полуфинальную соперницу – британку Эмму Радукану – латвийка прошла благодаря травме оппонентки.
Британская теннисистка получила повреждение по ходу третьего сета. Первый выиграла Радукану, второй – Остапенко. Для Елены предстоящий финал станет первым за несколько месяцев – в последний раз она играла решающий матч еще в июне в Истборне. Тогда она проиграла Петре Квитовой.
На корейском же турнире Остапенко в финале предстоит сыграть с россиянкой Екатериной Александровой. Та в полуфинале обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию. Александрова является 24 ракеткой мира, Остапенко – 19-й.
Хард
Елена Остапенко (Латвия) – Эмма Радукану (Великобритания)
4:6|6:3|3:0
Татьяна Мария (Германия) – Екатерина Александрова (Россия)
2:6|4:6
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