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WTA. Остапенко вышла в финал в Сеуле, после того как Радукану получила травму

Теннис
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Неудачный турнир для британки

WTA. Остапенко вышла в финал в Сеуле, после того как Радукану получила травму

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
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Сеул (WTA), латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал корейского турнира серии WTA 250. Свою полуфинальную соперницу – британку Эмму Радукану – латвийка прошла благодаря травме оппонентки.

Британская теннисистка получила повреждение по ходу третьего сета. Первый выиграла Радукану, второй – Остапенко. Для Елены предстоящий финал станет первым за несколько месяцев – в последний раз она играла решающий матч еще в июне в Истборне. Тогда она проиграла Петре Квитовой.

На корейском же турнире Остапенко в финале предстоит сыграть с россиянкой Екатериной Александровой. Та в полуфинале обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию. Александрова является 24 ракеткой мира, Остапенко – 19-й.

Хард

Елена Остапенко (Латвия) – Эмма Радукану (Великобритания)

4:6|6:3|3:0

Татьяна Мария (Германия) – Екатерина Александрова (Россия)

2:6|4:6

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В статье: теннис Елена Остапенко Эмма Радукану
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