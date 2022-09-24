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WTA. Снигур и Байндль вышли в финал отбора в Таллинне и Парме
Удачное выступление теннисисток
Фото: CNN
Таллинн (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур вышла в финал квалификационного турнира в столице Эстонии. В первом этапе отбора ей удалось обыграть нидерландку Сюзан Ламенс. В финальном раунде ей предстоит сыграть с британкой Кэти Бултер.
Парма (WTA), еще одна украинская теннисистка, Катерина Байндль, также вышла в решающую стадию квалификационного турнира в Италии. В первом раунде украинка обыграла француженку Эльзу Жакмо. В финале Катерина сыграет с румынкой Ириной Барой.
Хард
Дария Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
4:6|6:2|6:3
Грунт
Катерина Байндль (Украина) – Эльза Жакмо (Франция)
5:7|6:3|6:4
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