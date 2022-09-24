WTA. Снигур и Байндль вышли в финал отбора в Таллинне и Парме

Таллинн (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур вышла в финал квалификационного турнира в столице Эстонии. В первом этапе отбора ей удалось обыграть нидерландку Сюзан Ламенс. В финальном раунде ей предстоит сыграть с британкой Кэти Бултер.

Парма (WTA), еще одна украинская теннисистка, Катерина Байндль, также вышла в решающую стадию квалификационного турнира в Италии. В первом раунде украинка обыграла француженку Эльзу Жакмо. В финале Катерина сыграет с румынкой Ириной Барой.

Хард

Дария Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

4:6|6:2|6:3

Грунт

Катерина Байндль (Украина) – Эльза Жакмо (Франция)

5:7|6:3|6:4