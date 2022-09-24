  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Снигур и Байндль вышли в финал отбора в Таллинне и Парме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Снигур и Байндль вышли в финал отбора в Таллинне и Парме

Теннис
(2 голосов)

Удачное выступление теннисисток

WTA. Снигур и Байндль вышли в финал отбора в Таллинне и Парме

Фото: CNN

UA-Футбол
Новина українською

Таллинн (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур вышла в финал квалификационного турнира в столице Эстонии. В первом этапе отбора ей удалось обыграть нидерландку Сюзан Ламенс. В финальном раунде ей предстоит сыграть с британкой Кэти Бултер.

Парма (WTA), еще одна украинская теннисистка, Катерина Байндль, также вышла в решающую стадию квалификационного турнира в Италии. В первом раунде украинка обыграла француженку Эльзу Жакмо. В финале Катерина сыграет с румынкой Ириной Барой.

Хард

Дария Снигур (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

4:6|6:2|6:3

Грунт

Катерина Байндль (Украина) – Эльза Жакмо (Франция)

5:7|6:3|6:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катерина Байндл Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде