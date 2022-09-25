WTA. Остапенко проиграла Александровой в финале в Сеуле

Сеул (WTA), латвийская теннисистка Елена Остапенко приняла участие в финальном матче южнокорейского турнире. Однако, там латвийку обыграла россиянка Екатерина Александрова.

В карьере российской теннисистки это уже третья победа. Ранее Александровой удавалось обыгрывать оппоненток по финалам в январе 2020 года в Шэньчжене, а также в июне 2022 в Росмалене.

Хард

Екатерина Александрова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия)

7:6|6:0