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WTA. Остапенко проиграла Александровой в финале в Сеуле

Теннис
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Третий титул россиянки в карьере

WTA. Остапенко проиграла Александровой в финале в Сеуле

Фото: WTA

UA-Футбол
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Сеул (WTA), латвийская теннисистка Елена Остапенко приняла участие в финальном матче южнокорейского турнире. Однако, там латвийку обыграла россиянка Екатерина Александрова.

В карьере российской теннисистки это уже третья победа. Ранее Александровой удавалось обыгрывать оппоненток по финалам в январе 2020 года в Шэньчжене, а также в июне 2022 в Росмалене.

Хард

Екатерина Александрова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия)

7:6|6:0

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В статье: теннис Елена Остапенко Екатерина Александрова
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