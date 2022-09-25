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WTA. Остапенко проиграла Александровой в финале в Сеуле
Третий титул россиянки в карьере
Фото: WTA
Сеул (WTA), латвийская теннисистка Елена Остапенко приняла участие в финальном матче южнокорейского турнире. Однако, там латвийку обыграла россиянка Екатерина Александрова.
В карьере российской теннисистки это уже третья победа. Ранее Александровой удавалось обыгрывать оппоненток по финалам в январе 2020 года в Шэньчжене, а также в июне 2022 в Росмалене.
Хард
Екатерина Александрова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия)
7:6|6:0
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