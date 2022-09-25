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WTA. Дария Снигур проиграла в квалификации Таллинна
Обидное поражение украинки
Фото: UK Sports News
Таллинн (WTA), украинская теннисистка Дария Снигур сыграла финальный матч квалификации эстонского турнира. В первом раунде ей удалось обыграть нидерландку Сюзан Ламенс.
В случае победы Дария бы смогла в третий раз сыграть в основной сетке турнира серии WTA 250. Ранее ей лишь дважды удавалось преодолеть отборочный этап – в Ноттингеме и в Праге.
Хард, крытый корт
Дария Снигур (Украина) – Кети Бултер (Великобритания)
6:1|4:6|3:6
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