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Украинец Орлов выиграл турнир серии ITF в Сербии

Теннис
(1 голосов)

Молодец, поздравления

Украинец Орлов выиграл турнир серии ITF в Сербии

https://uatv.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Владислав Орлов (№533 АТР) победил в финале турнира ITF в Пироте, Сербия.

В решающем матче за главный титул соревнований украинец обыграл представителя Румынии Цезаря Крету (АТР №389). Счет встречи 2-1 (6:1, 4:6, 6:3) в пользу нашего соотечественника.

Для Орлова это вторая победа в сезоне на турнирах уровня ITF, всего на счету Владислава шесть титулов ITF.

Напомним, что ранее Остапенко проиграла в финале турнира в Сеуле.

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В статье: Владислав Орлов
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