Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Орлов выиграл турнир серии ITF в Сербии
Молодец, поздравления
https://uatv.ua
Украинский теннисист Владислав Орлов (№533 АТР) победил в финале турнира ITF в Пироте, Сербия.
В решающем матче за главный титул соревнований украинец обыграл представителя Румынии Цезаря Крету (АТР №389). Счет встречи 2-1 (6:1, 4:6, 6:3) в пользу нашего соотечественника.
Для Орлова это вторая победа в сезоне на турнирах уровня ITF, всего на счету Владислава шесть титулов ITF.
Напомним, что ранее Остапенко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая в сезоне победа Львова, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Разгром от Украины, поражение Испании, сенсации в Первой лиге. Главные новости за 24 сентября
- Федерер нарушил правила Кубка Лэйвера
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти