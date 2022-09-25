Украинец Орлов выиграл турнир серии ITF в Сербии

Украинский теннисист Владислав Орлов (№533 АТР) победил в финале турнира ITF в Пироте, Сербия.

В решающем матче за главный титул соревнований украинец обыграл представителя Румынии Цезаря Крету (АТР №389). Счет встречи 2-1 (6:1, 4:6, 6:3) в пользу нашего соотечественника.

Для Орлова это вторая победа в сезоне на турнирах уровня ITF, всего на счету Владислава шесть титулов ITF.