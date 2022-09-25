Сборная Мира выходит вперед в противостоянии с Европой на Кубке Лейвера-2022

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл во втором матче третьего игрового дня на Кубке Лейвера канадцу Феликсу Оже-Альясиму в двух партиях.

Сборная Мира впервые вышла вперед в счете (10:8), теперь для победы в противостоянии нужен всего один триумф.

Кубок Лейвера

Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альясим (Мир) – 3:6, 6:7(3)

Следующими на корт выйдут Стефанос Циципас (Европа) и Фрэнсис Тиафо (Мир).