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Сборная Мира выходит вперед в противостоянии с Европой на Кубке Лейвера-2022
Интересная заруба
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл во втором матче третьего игрового дня на Кубке Лейвера канадцу Феликсу Оже-Альясиму в двух партиях.
Сборная Мира впервые вышла вперед в счете (10:8), теперь для победы в противостоянии нужен всего один триумф.
Кубок Лейвера
Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альясим (Мир) – 3:6, 6:7(3)
Следующими на корт выйдут Стефанос Циципас (Европа) и Фрэнсис Тиафо (Мир).
Напомним, что ранее украинец Орлов
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