  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Сохранил футболку Федерера, в которой он прервал мою победную серию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Сохранил футболку Федерера, в которой он прервал мою победную серию

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Испанец завершил серию из 81-й победы

Надаль: Сохранил футболку Федерера, в которой он прервал мою победную серию

Фото: The North East Affairs

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что чувствовал после финального матча с Роджером Федерером на турнире в Гамбурге (2007). Швейцарец одержал победу со счётом 2:6, 6:2, 6:0 и прервал серию из 81 победы Надаля на грунтовых кортах.

"Это был очень важный рекорд для меня. 81 матч подряд без поражений на грунте. Мы закончили игру, и когда оба дошли до раздевалки, я ушёл к себе. Затем, перед тем как идти на пресс конференцию, увидел, что он принимает душ, и сказал: "Не мог бы ты оставить мне футболку, в которой переиграл меня". Я сохранил футболку на память", — приводит слова Надаля Marca.

До матча в Гамбурге Рафаэль Надаль не проигрывал на грунте более двух лет

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде