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Надаль: Сохранил футболку Федерера, в которой он прервал мою победную серию
Испанец завершил серию из 81-й победы
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что чувствовал после финального матча с Роджером Федерером на турнире в Гамбурге (2007). Швейцарец одержал победу со счётом 2:6, 6:2, 6:0 и прервал серию из 81 победы Надаля на грунтовых кортах.
"Это был очень важный рекорд для меня. 81 матч подряд без поражений на грунте. Мы закончили игру, и когда оба дошли до раздевалки, я ушёл к себе. Затем, перед тем как идти на пресс конференцию, увидел, что он принимает душ, и сказал: "Не мог бы ты оставить мне футболку, в которой переиграл меня". Я сохранил футболку на память", — приводит слова Надаля Marca.
До матча в Гамбурге Рафаэль Надаль не проигрывал на грунте более двух лет
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