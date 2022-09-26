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Джокович рассказал, кто может заменить Федерера
На молодых теннисистов серб не возлагает надежд
Фото: ATP Tour
Обладатель 21 титула турниров "Большого шлема" Новак Джокович поделился мыслями о своём главном сопернике в мужском туре.
"Кого я вижу главным соперником после ухода Роджера Федерера? Алькараса? Рафаэль Надаль всё ещё в туре, поэтому пока он играет, мой главный соперник — Рафа", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Надаль, Федерер и Джокович участвовали в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Их команда уступила представителям мира со счётом 8:13.
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