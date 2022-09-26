Джокович рассказал, кто может заменить Федерера

Обладатель 21 титула турниров "Большого шлема" Новак Джокович поделился мыслями о своём главном сопернике в мужском туре.

"Кого я вижу главным соперником после ухода Роджера Федерера? Алькараса? Рафаэль Надаль всё ещё в туре, поэтому пока он играет, мой главный соперник — Рафа", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Надаль, Федерер и Джокович участвовали в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Их команда уступила представителям мира со счётом 8:13.