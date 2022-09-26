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Надаль рассказал планирует ли завершать карьеру

Теннис
(1 голосов)

Пока он не думает об этом

Надаль рассказал планирует ли завершать карьеру

Фото: NU.nl

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Обладатель 22 титулов турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, думал ли о завершении карьеры.

"Были ли какие-то мысли, связанные с моим прощанием? Нет, ноль. Я знаю, что этот момент, день X, наступит через время. В 36 с половиной лет мы знаем, что находимся на последнем отрезке карьеры, но я не думаю об этом. Я не был в восторге от прощального матча Роджера, но это просто прошло, осталось восхищение Федерером", — цитирует Надаля Marca.

Рафаэль Надаль участвовал в прощальном матче швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера.

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В статье: Рафаэль Надаль
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