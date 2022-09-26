  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко не смог выйти в основу челенджера во Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко не смог выйти в основу челенджера во Франции

Теннис
(1 голосов)

Украинец уступил во втором круге квалификации

Виталий Сачко не смог выйти в основу челенджера во Франции

Новина українською

Виталий Сачко не смог выйти в основную сетку "челленджера" во Франции. Во втором круге квалификации он уступил представителю Бельгии Йорису де Лоре.

Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, 2) - Йорис де Лоре (Бельгия, 8) 3:6, 5:7

Украинский теннисист провёл на корте почти два часа. За это время Сачко при одной двойной ошибке выполнил один эйс, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.

Отметим, сегодня Виталий покинул топ-300 мирового рейтинга ATP.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде