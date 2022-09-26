Виталий Сачко не смог выйти в основу челенджера во Франции

Виталий Сачко не смог выйти в основную сетку "челленджера" во Франции. Во втором круге квалификации он уступил представителю Бельгии Йорису де Лоре.

Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, 2) - Йорис де Лоре (Бельгия, 8) 3:6, 5:7

Украинский теннисист провёл на корте почти два часа. За это время Сачко при одной двойной ошибке выполнил один эйс, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.

Отметим, сегодня Виталий покинул топ-300 мирового рейтинга ATP.