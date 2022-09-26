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Виталий Сачко не смог выйти в основу челенджера во Франции
Украинец уступил во втором круге квалификации
Виталий Сачко не смог выйти в основную сетку "челленджера" во Франции. Во втором круге квалификации он уступил представителю Бельгии Йорису де Лоре.
Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина, 2) - Йорис де Лоре (Бельгия, 8) 3:6, 5:7
Украинский теннисист провёл на корте почти два часа. За это время Сачко при одной двойной ошибке выполнил один эйс, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.
Отметим, сегодня Виталий покинул топ-300 мирового рейтинга ATP.
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Источник:БТУ
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