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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Эстонии
Украинская теннисистка провела отличный матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Марта Костюк пробилась во второй круг турнира WTA в Эстонии. На старте соревнований украинка обыграла Бернарду Пера.
Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Бернарда Пера (США) 6:4, 4:6, 6:3
Украинская теннисистка в четвёртый раз обыграла американку и впервые их встреча завершилась в трёх сетах. Во втором сете Костюк не смогла удержать преимущество, ведя со счётм 3:0.
Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча между Айлой Томлянович и седьмой сеяной Барборой Крейчиковой.
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