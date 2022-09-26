Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Эстонии

Марта Костюк пробилась во второй круг турнира WTA в Эстонии. На старте соревнований украинка обыграла Бернарду Пера.

Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Бернарда Пера (США) 6:4, 4:6, 6:3

Украинская теннисистка в четвёртый раз обыграла американку и впервые их встреча завершилась в трёх сетах. Во втором сете Костюк не смогла удержать преимущество, ведя со счётм 3:0.

Во втором круге Костюк встретится с победительницей матча между Айлой Томлянович и седьмой сеяной Барборой Крейчиковой.